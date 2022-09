Einsatz für die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof: Ein 17-Jähriger war hier am Freitagabend mit einem Messer unterwegs (Symbolbild).

Bundespolizei Einsatz am Dortmund Hauptbahnhof: 17-Jähriger mit Messer

Dortmund. Einsatz für die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund: Mitarbeiter der Bahn machten die Polizisten auf einen 17-Jährigen mit Messer aufmerksam.

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitagabend am Dortmunder Hauptbahnhof bei einem 17-jährigen Lüner ein Messer und ein Tütchen Haschisch sichergestellt. Der Vater des Jungen sammelte ihn dann an der Bundespolizeiwache ein.

Einsatz am Dortmund Hauptbahnhof: 17-Jähriger mit Messer

Bahnarbeiter haben nach Angaben der Bundespolizei auf den 17-Jährigen aufmerksam gemacht. Dieser händigte auf Nachfrage ein Taschenmesser aus. Bei der anschließenden Durchsuchung stellen die Einsatzkräfte ein Tütchen mit Haschisch sicher. Es war in der linken Socke versteckt. „Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein“, teilt die Bundespolizei mit. (ck)

Lesen Sie hier:Dortmund: Mann durch Messerstiche schwer verletzt

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund