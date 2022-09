Einbruch in Dortmund: Schnelle Festnahme dank Zeugenhinweis

Die mutmaßlichen Täter waren in einen Kindergarten in Dortmund-Bövinghausen eingebrochen.

Dortmund. Ein Einbruch in einem Dortmunder Kindergarten hat mit einer schnellen Festnahme geendet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt.

Ein Einbruch in einem Kindergarten in Dortmund-Bövinghausen hat in der Nacht auf Donnerstag, 15. September, dank eines Zeugenhinweises in einer schnellen Festnahme geendet.

Wie die Polizei mitteilt, verständigte der Zeuge den Notruf, nachdem er gegen 0.30 Uhr am Donnerstagmorgen in einem Kindergarten an der Provinzialstraße verdächtige Geräusche gehört und zwei Personen ausgemacht hatte. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Bövinghauser Straße, so die Polizei weiter. Den Beamten gelang es, die Männer vorläufig festzunehmen.

Bei einer Durchsuchung wurden bei den 23- und 33-jährigen Männern typische Einbrecher-Werkzeuge sowie eine Packung Schokolade gefunden.

