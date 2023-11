In der Dortmunder Nordstadt soll ein Mann seine Frau umgebracht haben – während vier der fünf Kinder in der Wohnung waren.

Dortmund. In der Dortmunder Nordstadt soll ein Mann seine Frau getötet haben. Eine Tochter wurde verletzt – sie wollte den Streit ihrer Eltern schlichten.

Schreckliche Bluttat in der Dortmunder Nordstadt: In einer Wohnung an der Ecke Brunnenstraße/Holsteiner Straße soll ein Mann (47) am späten Sonntagabend seine Ehefrau (40) getötet haben. Vier der fünf Kinder des Paares waren auch dort.

Der Mann flüchtete aus der Wohnung, stellte sich kurz danach aber freiwillig bei der Polizei, erklärte Staatsanwältin Maribel Andersson am Montagmorgen. Er werde noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt und komme dann womöglich in Untersuchungshaft.

Auch eine Tochter (21) des Paares sei bei dem Familiendrama gegen 22.30 Uhr verletzt worden, so Andersson. Sie sei beim Streit der Eltern dazwischen gegangen und habe versucht zu schlichten. Sie liege schwer verletzt, aber ansprechbar im Krankenhaus.

Tochter verletzt – Drei weitere Kinder in der Wohnung

Während der Tat seien auch drei weitere Kinder (6, 11 und 12 Jahre) in der Wohnung gewesen. Sie seien im Kinderzimmer gewesen, so Andersson. Wieviel sie von der tödlichen Attacke auf ihre Mutter mitbekamen sei bisher unklar. Ein erwachsener Sohn des Paares sei bereits ausgezogen, er war nicht vor Ort. Die drei minderjährigen Kinder kamen vorerst in die Obhut des Jugendamtes.

Die Polizei war von der 21-jährigen Tochter und parallel auch von Nachbarn verständigt worden. Mehr Hintergründe zur Tötung der Frau machte Staatsanwältin Andersson bislang nicht. Weder zum Tatgeschehen noch zur Tatwaffe könne sie Informationen geben, erklärte sie.



