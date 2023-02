DSW-Streik in Dortmund: Auch Anreise zum BVB-Spiel betroffen

Dortmund. Am Freitag wird in Dortmund wieder gestreikt – wie schon vor zwei Wochen. Diesmal trifft es auch Fans von BVB und RB Leipzig hart.

Im Tarifstreit zwischen Verdi und dem öffentlichen Dienst wird der Ton härter: Für Freitag hat die Gewerkschaft großangelegte Warnstreiks im NRW-Nahverkehr angekündigt. Auch die Mitarbeitenden von DSW21 in Dortmund sollen ihre Arbeit niederlegen.

Heißt: Stadtbahnen, Busse und Nacht-Expresse stehen am Freitag in Dortmund still. Der ganztägige Ausstand startet mit Betriebsbeginn (3.30 Uhr) und endet mit Betriebsende (ca. 1.30 Uhr am Samstag). Auch die Service-Center an der Petrikirche, in Hörde und Castrop bleiben geschlossen.

BVB gegen RB Leipzig: Freitagsspiel vom Streik betroffen

Vom Streik betroffen ist auch die An- und Abreise zum Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Begegnung im Signal-Iduna-Park beginnt um 20.30 Uhr. Fans sollten frühzeitig anreisen – möglichst mit der Bahn, denn Nahverkehrszüge und S-Bahnen werden nicht bestreikt. Auch die H-Bahn an der Uni sowie Flughafen-Sonderlinien fahren laut DSW21.

Es ist der bisher größte Warnstreik im laufenden Tarifstreit. In den Wochen zuvor waren nur lokale Nadelstiche gesetzt worden. So wurde etwa am 9. Februar der Dortmunder Nahverkehr und einige Ämter bestreikt – am 17. Februar legten viele Mitarbeitenden am Flughafen Dortmund ihre Arbeit nieder.

