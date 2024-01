Drogenrazzia in Dortmund: Vier Wohnungen durchsucht

Drogenrazzia in Dortmund: Eine der Wohnungen, die das SEK und die Polizei stürmten, liegt in der Straße „Am bhf Tierpark 44“ in Hombruch.

Dortmund Bei einer Razzia haben Polizeibeamte und das SEK mehrere Wohnungen in Dortmund durchsucht. Es hatte Hinweise auf einen Drogenhandel gegeben.

Die Polizei Dortmund hat am Dienstagmorgen gemeinsam mit Spezialkräften des SEK insgesamt vier Dortmunder Wohnungen durchsucht. Es bestand der Verdacht auf den Handel mit Betäubungsmitteln. Das gaben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Dortmund in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Drogen-Razzia in Dortmund: Insgesamt vier Wohnungen durchsucht

In einem anderen Ermittlungsverfahren ergaben sich Hinweise auf mehrere Verdächtige, die mutmaßlich mit Kokain und Marihuana handeln. Die Einsatzkräfte durchsuchten am frühen Dienstagmorgen zunächst drei Objekte in Dortmund-Hörde und der Innenstadt. Dort fanden sie weder Beweismittel noch Tatverdächtige.

Nachdem in einer der Wohnungen Hinweise auf eine andere im selben Gebäude hingedeutet hatten, erwirkten die Beamten einen weiteren Durchsuchungsbeschluss. Dort stellten die Beamten Dokumente sicher, die noch nicht ausgewertet sind. Die Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige, darunter ein 38-jähriger Mann, dauern an.

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund