Drogenhandel: Polizei Dortmund nimmt Verdächtige fest

Dortmund. Nach Ermittlungen in der Organisierten Kriminalität hat die Dortmunder Polizei zwei Männer verhaftet. Bei Durchsuchungen wurden Drogen gefunden.

Die Dortmunder Polizei nahm im Rahmen von Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität zwei Verdächtige fest. Bei mehreren Durchsuchungen am Dienstag wurden zudem Drogen in nicht geringen Mengen gefunden, wie die Behörde mitteilt.

Zwei Festnahmen, ein noch offener Haftbefehl

Seit August vergangenen Jahres liefen die verdeckten Ermittlungen, die nun zu den Festnahmen eines 35-jährigen Dortmunders und eines 39-jährigen Gelsenkircheners führten. Gegen die Männer, die beide albanischer Herkunft sind, sowie einen bereits inhaftierten 50-jährigen deutschen Kurierfahrer wird wegen der Einfuhr und des Handels mit Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen ermittelt.

Ein weiterer Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Dortmunder libanesischer Abstammung konnte nicht vollstreckt werden, da der Polizei der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt sei, wie es weiter heißt.

Kiloweise Drogen bei Durchsuchungen gefunden

Bereits im Vorfeld des Einsatzes am Dienstag konnten vier Kilogramm Kokain und 18 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Bei Durchsuchungen wurden nun weitere Drogen in nicht geringer Menge, eine scharfen Schusswaffe und Bargeld in sechsstelliger Höhe gefunden.

Zudem wurden zehn weitere Personen aus dem Umfeld der Verdächtigen vorläufig festgenommen, so die Polizei. Neun davon wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Person wird am Mittwoch noch dem Haftrichter vorgeführt.

