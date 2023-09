Drogenbunker auf Spielplatz: Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Die Polizei Dortmund hat nach Zeugenhinweisen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen: Er hatte seine Drogen auf einem Spielplatz an der Zimmerstraße in Dortmund versteckt. Hier soll er auch mit Drogen gehandelt haben.

„Vor Ort konnte ein 32-jähriger Mann aus Dortmund festgenommen werden“, teilt die Polizei Dortmund per Pressemitteilung mit. In einem Gebüsch auf dem Spielplatz fanden die Einsatzkräfte Drogen, mutmaßlich Koks.

Die Polizei durchsuchte den Golf des 32-Jährigen - einen Führerschein konnte er nicht vorweisen - und im Anschluss auch seine Wohnung. Neben Materialien für den Drogenhandel und einem fünfstelligen Betrag an Bargeld fanden die Einsatzkräfte auch zwei Kinder. „Das Jugendamt erhielt gesondert Kenntnis“, erklärt die Polizei. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Verdachts auf illegalen Kokain-Handel ein. Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. „Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für den Zeugenhinweis“, heißt es in der Mitteilung. (ck)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.