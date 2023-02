Drei Hähne über Dortmunder Tierheim-Zaun geworfen

Dortmund. Wer nimmt Hodor, Hank und Zausel auf? Die drei Hähne wurden vor ein paar Tagen über den Zaun des Tierschutzzentrums Dortmund geworfen.

Regelmäßig stellen wir gemeinsam mit dem Tierschutzzentrum Dortmund Tiere vor, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Heute: die drei Hähne Hodor, Hank und Zausel.

Waren die Tiere zu laut? Gab es Ärger mit der Nachbarschaft? Es ist unklar, warum das Gockel-Trio im Dortmunder Tierheim abgegeben wurde. Wobei "abgegeben" noch viel zu positiv klingt: Die drei Hähne wurden vor ein paar Tagen über den Zaun geworfen. Seit Mittwoch leben sie im Tierschutzzentrum in der Hallerey.

Hodor, Hank und Zausel seien vermilbt und würden aktuell dagegen behandelt, erklärt das Tierheim. Nach ihrer Genesung suchen sie ein neues zu Hause – natürlich am liebsten gemeinsam mit einer Gruppe Hühner. Die drei Hähne werden zur Not auch einzeln abgegeben. Alter und genaue Rasse sind unklar.

Schon 2021 wurden Hähne über den Tierheim-Zaun geworfen

Es ist nicht das erste Mal, dass ungeliebte Hähne über den Zaun des Tierschutzzentrums in Dorstfeld geworfen wurden: Im März 2021 standen plötzlich Charly, Leopold, Lotto und Theodor vor der Tierheim-Tür. Charly und Theo stehen noch auf der Vermittlungsliste und warten auf ein neues Heim – seit inzwischen zwei Jahren. Damit sind sie die dienstältesten Kleintiere in der Hallerey. Das Tier, das am längsten im Dortmunder Tierschutzzentrum lebt, ist der aggressive Hund Basko (Irish Setter/Kuvasz).

Wer einen oder mehrere Hähne übernehmen will:

Tierschutzzentrum Dortmund: 0231 / 170680

Hahn Hank wurde gemeinsam mit Hodor und Zausel im Tierheim Dortmund ausgesetzt. Foto: Tierschutzzentrum Dortmund

Hahn Zausel wartet im Tierschutzzentrum Dortmund auf eine neues Zuhause. Foto: Tierschutzzentrum Dortmund

Auch Hahn Hodor wurde in der Hallerey über den Zaun geworfen. Foto: Tierschutzzentrum Dortmund

So läuft die Vermittlung von Tieren im Tierheim Dortmund:

Tiersuche und Vormerkliste: Manchmal funkt es schon beim ersten Besuch. Wer unsicher ist, kann auch öfter kommen. Ist kein passendes Tier dabei, können sich Interessierte auf eine Vormerk-Liste setzen lassen.

Manchmal funkt es schon beim ersten Besuch. Wer unsicher ist, kann auch öfter kommen. Ist kein passendes Tier dabei, können sich Interessierte auf eine Vormerk-Liste setzen lassen. Prüfung des neuen Zuhauses: Das Tierheim will sichergehen, dass die Tiere in gute Hände kommen. Daher müssen Interessierte eine Selbstauskunft ausfüllen – mit Fragen zu Haus, Familie, Erfahrung und weiteren Haustieren.

Das Tierheim will sichergehen, dass die Tiere in gute Hände kommen. Daher müssen Interessierte eine Selbstauskunft ausfüllen – mit Fragen zu Haus, Familie, Erfahrung und weiteren Haustieren. Gesundheit und Verhalten: Alle Tiere sind alle untersucht. Hunde und Katzen sind geimpft und gechipt. Das Tierheim übergibt alle Infos, die zu Historie und Verhalten des Tieres bekannt sind. Während der ersten Wochen im neuen Zuhause steht das Team jederzeit für Fragen bereit.

Alle Tiere sind alle untersucht. Hunde und Katzen sind geimpft und gechipt. Das Tierheim übergibt alle Infos, die zu Historie und Verhalten des Tieres bekannt sind. Während der ersten Wochen im neuen Zuhause steht das Team jederzeit für Fragen bereit. Kosten: Für die Vermittlung eines Tieres werden je nach Tierart und Alter unterschiedliche Kosten fällig. Kostenlos wird kein Tier abgegeben.

Für die Vermittlung eines Tieres werden je nach Tierart und Alter unterschiedliche Kosten fällig. Kostenlos wird kein Tier abgegeben. Hier gibt's mehr Tiere und Infos zum Tierheim Dortmund

