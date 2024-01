Dortmunds beliebteste Babynamen 2023 – mit einem Ausreißer

Dortmund Dortmunds Eltern haben ihre Babys 2023 eher „durchschnittlich“ benannt. Aber der beliebteste Name sticht heraus – bundesweit ist er nur Rang 34.

5239 Kinder haben 2023 in Dortmund das Licht der Welt erblickt – 2706 Jungen und 2533 Mädchen. Die beliebtesten Vornamen für Neugeborene waren Adam und Emilia. Damit sticht Dortmund aus der bundesweiten Statistik von Namensforscher Knud Bielefeld heraus: Zwar liegt Emilia voll im Trend und ist auch bundesweit Nummer 1. Aber Adam kommt in der großen Statistik nur auf Platz 34 (und liegt damit ziemlich nah an Eva, die bei den Mädchennamen auf Platz 42 rangiert).

Die fünf beliebtesten Vornamen für Mädchen in Dortmund:

Häufigkeit in DO bundesweit Platz 1 Emilia 29-mal Platz 1 Platz 2 Mila 28-mal Platz 7 Platz 3 Lina 27-mal Platz 8 Platz 4 Mia 24-mal Platz 5 Platz 5 Malia 20-mal Platz 26

Die fünf beliebtesten Vornamen für Jungen in Dortmund:

Häufigkeit in DO bundesweit Platz 1 Adam 35-mal Platz 34 Platz 2 Noah 33-mal Platz 1 Platz 3 Liam 28-mal Platz 9 Platz 4 Ben 25-mal Platz 13 Platz 5 Elias/Emil je 20-mal Platz 3/10

Rückblick: 2022 wurden in Dortmund 5526 Babys geboren. Damals traf der Geschmack der Dortmunder Eltern genau den Bundestrend: Emilia (27) war der gefragteste Vorname bei den Mädchen – und Noah (46) bei den Jungen.

Weitere Zahlen aus der Statistik des Dortmunder Standesamtes: 2023 wurden 2452 Paare getraut (Vorjahr: 2425). Davon waren 54 weibliche und 36 männliche Paare (Vorjahr: jeweils 47). Todesfälle gab es 2023 in Dortmund 7677 (Vorjahr: 7969)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund