Gas-Mangel Dortmunds Bäder bleiben kälter – So ist die Wassertemperatur

Dortmund. Die Stadt Dortmund bleibt bei der Temperatur-Absenkung in den Hallenbädern. Es gebe noch keinen Grund, sie wieder hochzufahren, heißt es.

Einige Städte drehen die Wassertemperatur in den Hallenbädern wieder etwas hoch – aber nicht Dortmund: Das Wasser bleibt kühler als vor dem Ukrainekrieg. Das betonte Oberbürgermeister Thomas Westphal am Dienstag in einem Pressegespräch.

Schwimmbäder in Dortmund – So wird gespart:

große Becken: 2 Grad kälter (26 auf 24 Grad)

2 Grad kälter (26 auf 24 Grad) Lehrschwimmbecken: 1 Grad kälter (30 auf 29 Grad)

1 Grad kälter (30 auf 29 Grad) Lufttemperatur: 1 Grad kälter (28 auf 27 Grad)

Zwar sei die Stadt zufrieden mit dem Erfolg der Energie-Sparmaßnahmen, aber jetzt dürfe man nicht locker lassen. Die Kälte der vergangenen Tage habe die Einspareffekte in Dortmund geschmälert, so Westphal. Dramatisch sei das allerdings nicht: Er geht davon aus, dass die Gas-Vorräte bis Frühling reichen.

"Es gibt keinen Grund, jetzt schon mit den Sparmaßnahmen lockerer umzugehen", mahnt der Stadt-Chef. Schließlich wisse man nicht, wie sich die Temperaturen eintwickeln – die harte Kältewelle kommt vierlleicht noch. Dann wären die Sparziele passé.

Daher bleibt die Stadt Dortmund bei den bisherigen Maßnahmen: Die Raumtemperatur in städtischen Gebäuden bleibt unten – die Wassertemperatur in den Bädern auch. Dass andere Städte das Wasser wieder wärmer stellen versteht Westphal nicht: "Dafür gibt es keine Grundlage. Wenn man seine Ziele erreichen will, dann muss jeder einen Beitrag dazu liefern." Das Ziel sei "nur erreichbar, wenn alle mitmachen".

