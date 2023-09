Dortmunderin vermisst – Polizei sucht 57-Jährige mit Foto

Die Polizei sucht nach einer 57-jährigen Frau. Die Dortmunderin wird seit Montagmittag (11. September) vermisst. Veronika S. sei zuletzt an ihrer Wohnanschrift gesehen worden sein, teilen die Beamten mit. Die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

So wird die Dortmunderin beschrieben:

Die Polizei hat ein Foto der Gesuchten veröffentlicht. Wer Hinweise hat, kann diese der nächsten Polizeidienststelle melden. Die Telefonnummer der Dortmunder Polizeiwache lautet: 0231/132-0

