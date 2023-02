Dortmunder Westfalenpark: Forderung nach freiem Eintritt

Die Grüne Jugend und die Jusos in Dortmund setzen sich für einen freien Eintritt für junge Menschen in den Westfalenpark ein.

Dortmund. Jusos und Grüne Jugend in Dortmund wollen, dass junge Menschen kostenlos in den Westfalenpark können - und das nicht nur in den Schulferien.

Freien Eintritt für junge Menschen in den Westfalenpark - das wollen die Jusos und die Grüne Jugend in Dortmund. Sie fordern den Rat der Stadt Dortmund erneut auf, „zu beschließen, dass das Eintrittsgeld in den Westfalenpark für unter 18-Jährige sowie junge Menschen mit Ausbildungsnachweis und Studierende bis 27 Jahren dauerhaft und ganzjährig entfällt“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Der Stadtrat kommt zu seiner nächsten Sitzung am 9. Februar zusammen.

Leider sei der Westfalenpark bis heute der einzige Dortmunder Park, der Eintrittspreise erhebt, so Jusos und Grüne Jugend. Ein Besuch im Westfalenpark, ohne bezahlen zu müssen, würde jungen Menschen mehr Möglichkeiten geben, ihre Freizeit zu gestalten, ohne beispielsweise vom Geldbeutel der Eltern abhängig zu sein. Der Dortmund-Pass, mit dem man kostenlos in den Park kommt, sei kein guter Ersatz. Denn die Beantragung des Passes stelle „aufwändige Hürden“ dar. Zudem weisen die beiden politischen Nachwuchs-Organisationen auf die gestiegene Inflation hin.

In den Sommerferien 2021 und 2022 mussten jungen Besucherinnen und Besucher keinen Eintritt für den Westfalenpark bezahlen - eine rot-grün-rote Mehrheitsentscheidung im Stadtrat. Dies sei von rund 18.000 (Jahr 2021) beziehungsweise 26.000 (Jahr 2022) Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt worden. „Das zeigt, welch große Nachfrage besteht“, finden Grüne Jugend und Jusos. Ihnen reicht jedoch eine Beschränkung auf die Schulferien nicht.

