Dortmunder Wallring: Fünf Raser fuhren illegales Rennen

In der Nacht auf Dienstag (7. November) haben sich fünf Männer, im Alter zwischen 20 und 39 Jahren, ein verbotenes Autorennen auf dem Dortmunder Wallring geliefert. Wo eigentlich 30 km/h erlaubt gewesen wären, erreichten sie Geschwindigkeiten von schätzungsweise bis zu 100 km/h.

Ihr Pech: Die Dortmunder Polizei führte zu diesem Zeitpunkt, gegen Mitternacht, gezielte Verkehrskontrollen durch, unter anderem auch mit zivilen Einsatzkräften. Diese beobachteten, wie die Autos einander überholten – und auf kurzer Strecke stark beschleunigten. In einem Fall konnte laut Polizeibericht ein Zusammenstoß mit einem Unbeteiligten nur durch eine Vollbremsung verhindert werden. In einem anderen Fall schnitt ein Raser den zivilen Streifenwagen der Beamten.

Die Polizei hielt die größtenteils hochmotorisierten Autos daraufhin an und beschlagnahmte die Führerscheine der Fahrer. Die Männer aus Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Arnsberg, erwartet nun ein Strafverfahren wegen „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“. (red)

