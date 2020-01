Dortmund. Einen Brief mit 13 angeblichen Taten hat ein Dortmunder der Bundespolizei überreicht. Jetzt wird ermittelt, ob er diese überhaupt begangen hat.

Dortmunder überreicht Polizei Liste mit Taten aus 16 Jahren

Ein 37-Jähriger aus Dortmund hat bei der Polizei eine Lebensbeichte abgelegt. Der Mann übergab den Beamten der Bundespolizei einen Brief, in dem er 13 Taten aufgelistet hatte, die er zwischen 1999 bis 2015 begangen haben will.

Der 37-Jährige habe am Freitagmittag in der Wache am Dortmunder Hauptbahnhof gestanden, wie die Polizei berichtet. „Er war sehr reumütig und wollte reinen Tisch machen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In dem Brief fanden die Beamten chronologisch aufgelistet 13 Delikte, überwiegend kleinere Diebstähle oder „Gelegenheitsdiebstähle“ wie es der Polizeisprecher nannte. Einige der Stücke habe der Dortmunder weiterverkauft.

Dortmunder gesteht Taten aus 16 Jahren – Polizei ermittelt

„Wir haben Ermittlungen eingeleitet“, so der Sprecher. „Zunächst muss geklärt werden, ob der Mann die Taten überhaupt begangen hat.“ Danach entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage erhebt. Der 37-jährige Deutsche sei nicht polizeibekannt. Andere Personen habe er in seiner Beichte nicht belastet.

Wie hoch der durch die angeblichen Taten entstandene Schaden ist, lasse sich nicht genau sagen, sagte der Polizeisprecher. Auch ob und inwiefern die Diebstähle möglicherweise verjährt sind, steht noch nicht fest.

