Dortmunder Tierschützer: Katze "wie Müll entsorgt"

Katze am Müllcontainer in Dortmund-Scharnhorst ausgesetzt: Wer hat Hinweise für Arche 90?

Dortmund. Die eine extrem übergewichtig und krank – die anderen stark unterkühlt: Dortmunder Tierschützer haben am Wochenende mehrere Katzen gerettet.

Das war kein schönes Wochenende für Katzen in Dortmund: Sowohl die Tierschutz-Organisation Arche 90 als auch der Dortmunder Katzenschutz melden ausgesetzte Tiere – eine kranke Katze in Scharnhorst, mehrere Katzenbabys in Brambauer an der Stadtgrenze zu Dortmund.

Die Fund-Katze in Scharnhorst sei "wie Müll entsorgt" worden, erklärt Arche 90: Das Tier steckte am Freitag in einer Transportbox, die fest mit Kabelbindern verschlossen war. Die Box habe direkt neben den Müllcontainern in der Siedlung am Brüggenfeld gestanden, heißt es.

Das rot-weiße weibliche Tier ist laut Arche schwer herzkrank und extrem übergewichtig (9 Kilo!). Jetzt sucht das Arche-Team nach den Schuldigen. Wer kennt die Katze und weiß, wem sie gehört oder wer sie ausgesetzt haben könnte? Hinweise an Arche 90 (hier geht's zum Kontakt).

Rassekatzen-Wurf lag unterkühlt im Gras

Der Dortmunder Katzenschutz hat am Wochenende in Brambauer an der Stadtgrenze zu Dortmund ebenfalls ausgesetzte Katzen gefunden. Sie lagen zwischen Bolzplatz-Zaun und Gehweg direkt neben einer Straße im Gras – verschreckt, durchnässt und völlig unterkühlt, erklärt das Team. Insgesamt seien es sieben Tiere gewesen: sechs Katzenbabys und ein etwa fünf Monate altes Jungtier. Eins der Kitten sei anfangs für tot gehalten worden, heißt es. Aber es lebt: "Das war anfangs nicht zu erkennen, da die Atmung so flach war. Es hat dann ganz leise angefangen zu wimmern."

Der Dortmunder Katzenschutz hat in Brambauer einen Wurf Kitten und ein älteres Jungtier gefunden. Wer hat Hinweise? Foto: Dortmunder Katzenschutz/Facebook

Genau wissen es die Katzenschützer zwar nicht, aber vermutlich sind die Fundtiere zumindest teilweise "Britisch Kurzhaar". Rassekatzen also. Daher mutmaßt der Dortmunder Katzenschutz, dass ein Züchter eine Zucht aufgelöst und die Katzen ausgesetzt haben könnte.

Katzenbabys lagen zwischen Bolzplatz und Straße

Zwar hätten die Tiere ohne Box oder Korb im Gras gelegen, aber der Katzenschutz glaubt nicht an einen von der Mutter verlassenen Wurf. "Der Fundort war schon sehr außergewöhnlich nah an der Straße", heißt es. "Kein typischer Ort, an den eine Katzenmutter ihren Wurf bringen würde." Zudem habe ein älteres, etwa fünf Monate altes daneben gesessen.

Auch der in diesem Fall werden Hinweise gesucht: Wer kennt die Katzen kennt oder hat etwas beobachtet? Info an den Dortmunder Katzenschutz. Die Tierschützer betonen allerdings: Die Katzen sind noch nicht vermittelbar und werden auch nicht reserviert!

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund