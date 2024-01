Dortmunder Taxis aufgebrochen: Zufall oder eine Serie?

Dortmund. Vor allem in der Dortmunder Nordstadt sind Taxis betroffen. Meist wurden abends oder nachts Scheiben eingeschlagen. Polizei rätselt wegen Motiv.

Alleine im Januar 2024 sind es 16 aufgebrochene Taxis in der Dortmunder Nordstadt gewesen. Meist am Abend oder in der Nacht wurden die Scheiben eingeschlagen - wohl mit irgendeinem Gegenstand.

Die betroffenen Autos waren immer leer. Die Taxifahrerinnen und -fahrer hatten sie nach Ende der Schicht abgestellt. Einige der Vorfälle ereigneten sich in der Kesselstraße, der Unionstraße, der Gneisenaustraße und in der Straße Oestermärsch.

Gestohlen wurde bisher, außer in zwei bis drei Fällen, nichts, berichtet Polizeipressesprecher Gunnar Wortmann. Nun prüft die Polizei Dortmund, ob andere Vorfälle, auch in anderen Stadtteilen, zu den Taxi-Aufbrüchen in der Nordstadt passen. Es könnte sich um eine Serie handeln. Polizeipressesprecher Gunnar Wortmann: „Das sieht gezielt und nach einem Muster aus.“

Nach Autoaufbrüchen in Dortmund: Taxifahrende sollen Notruf wählen

Eine Motivlage könne man derzeit aber noch nicht erkennen: Geht es um Diebstahl oder vielleicht um Wut auf Taxen? Und es hat bisher auch nicht nur die Taxen eines bestimmten Unternehmens getroffen.

Taxifahrende sollten Hinweise auf Verdächtige sofort über den Notruf 110 melden, bittet die Polizei.

Wer Hinweise zu den Aufbrüchen in der Nordstadt hat, kann die Kriminalwache unter Telefon 0231/132 74 41 anrufen. (JaK)

