Dortmunder stürzt aus viertem Stock: Mordkommission gebildet

In Dortmund-Lütgendortmund ist Mittwochabend (14.6.) ein 35-Jähriger vom Balkon aus dem vierten Stock gestürzt. Zwei Maskierte flüchteten. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Dortmund. Zwei Maskierte mit Baseballschläger sind in Dortmund nach einem Streit geflüchtet. Nach einem sucht die Polizei noch. Eventuell ging's um Drogen.

Eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern hat am Mittwochabend gegen kurz vor 21 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen und letztendlich zur Bildung einer Mordkommission geführt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Feldgarten“ im Dortmunder Stadtteil Lütgendortmund stürzte ein 35 Jahre alter Dortmunder von einem Balkon aus dem vierten Stock, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund Donnerstagvormittag mitteilen. Der 35-Jährige wurde bei dem Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er sei ansprechbar, sagt Staatsanwalt Carsten Dombert.

Etwa zeitgleich sollen zwei maskierte Männer, bewaffnet mit einem Baseballschläger, vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Die Polizei suchte nach dem Duo. Ein 25-jähriger Dortmunder wurde dann auch festgenommen, nach seiner Vernehmung aber wieder freigelassen, weil kein hinreichender Tatverdacht gegen ihn bestand.

Balkonsturz in Dortmund: Gesuchter soll schwarzen Trainingsanzug tragen

Nach dem zweiten Maskierten sucht die Polizei und bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort und seiner Identität. Hinweise an die Polizei bitte unter 0231/132-74 41. Der Gesuchte soll einen Bart haben. Zudem soll er einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen und einem hellen ovalen Emblem auf dem Rücken tragen.

Was genau zu dem Sturz führte, ist noch nicht klar. Derzeit sehe es so aus, als sei der Verletzte selbst vom Balkon gestürzt, berichtet Staatsanwalt Carsten Dombert auf Nachfrage. Die beiden Maskierten sollen nicht nur im Haus, sondern auch in der Wohnung des Verletzten gewesen sein.

Zum Motiv für die Auseinandersetzung kann die Staatsanwaltschaft derzeit noch nichts sagen. Nur soviel: Die Männer kannten sich, und es könnte sich möglicherweise um eine Tat im Drogenmilieu handeln.

Polizei in Dortmund – das könnte Sie auch interessieren:

(JaK)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund