Dortmunder sticht auf Mutter und Bruder ein – Lebensgefahr

Dortmund. Bluttat im Dortmunder Süden: Ein 35-Jähriger hat auf seine Mutter und seinen Bruder eingestochen. Der Mann sei psychisch auffällig heißt es.

Die Dortmunder Polizei ist am Freitagabend (17. Februar 2023) zu einem versuchten Tötungsdelikt nach Berghofen ausgerückt. Dort hatte ein 35-Jähriger mit einem Messer auf seine Mutter (64) und seinen Bruder (38) eingestochen. Beide wurden durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Tat ereignete sich gegen 21.25 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Overgünne. Als Hintergrund vermuten die Ermittelnden "langhaltende familiäre Streitigkeiten", heißt es.

Versuchte Tötung in Dortmund – Täter in U-Haft

Der psychisch auffällige Täter habe sich noch am Tatort widerstandlos festnehmen lassen, schreibt die Polizei. Er wurde am Samstag einem Haftrichter und sitzt jetzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

