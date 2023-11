Dortmunder soll Frau getötet und Tochter verletzt haben

In der Dortmunder Nordstadt soll ein Mann am Sonntagabend seine Frau getötet und seine Tochter verletzt haben. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Dortmund. In der Dortmunder Nordstadt hat ein Mann mutmaßlich seine Frau getötet und seine Tochter (21) verletzt. Er stellte sich der Polizei.

In einer Wohnung in der Dortmunder Brunnenstraße hat am späten Sonntagabend, 26. November, ein Mann mutmaßlich seine eigene Frau gewaltsam getötet, wie die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen auf Nachfrage bestätigte. Seine 21-jährige Tochter wurde ebenfalls verletzt. Der Mann hat sich gegenüber der Polizei gestellt und wurde festgenommen. Er soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. (Red)





Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund