Dortmunder Schwimmbäder-Chef entlassen: Wie geht es weiter?

Dortmund. Nach einer Reihe von Konflikten: Erst kündigt die Stadt den Vertrag mit Sportwelt Dortmund, nun soll der Geschäftsführer entlassen worden sein.

Der Geschäftsführer von Sportwelt Dortmund, Jörg Husemann, ist am Freitag, 7. Juli, fristlos entlassen worden, wie die Ruhrnachrichten berichteten. Eine lange Reihe von Konflikten mit der Stadt ging dieser Kündigung voraus. Übergangsweise übernimmt DLRG-Bezirksleiter Stefan Raetsch die Geschäftsführer-Position. Eine Redaktionsanfrage zu einer Nachfolgeregelung läuft.

Bereits am 11. Mai hatte der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, den Betriebsführungsvertrag mit der Sportwelt GmbH mit Wirkung zum Jahresende zu kündigen. Gründe seien laut Ratsbeschluss unter anderem „Mängel in der Betriebsführung und die nicht fachgerechte Planung und Ausführung von Reparatur- und Sanierungsarbeiten.“

Sportwelt ist für acht Hallen- und Freibäder in Dortmund verantwortlich. Als gemeinnützige GmbH kann das Unternehmen die Anlagen günstiger betreiben als die Stadt, die im Gegenzug Zuschüsse überweist. Getragen wird die Sportwelt von drei Gesellschaftern, darunter das gemeinnützige Bildungsinstitut „Grüne Schule“.

Dortmunder Schwimmbäder-Chef entlassen: Vorwürfe für die Stadt nicht nachvollziehbar

In einem Radio 91.2-Interview hatte der nun gekündigte Sportwelt-Chef Jörg Husemann zuletzt kritisiert, dass das Geld der Stadt für mehr Personal und steigende Energiekosten nicht ausreiche. Die vier Freibäder Froschloch, Volkspark, Wellinghofen und Hardenberg hätten deshalb ihre Öffnungszeiten verkürzen müssen. Für die Stadt Dortmund sei dieser Vorwurf nicht nachvollziehbar: Betriebskostenzuschüsse seien in den letzten Jahren so hoch gewesen, dass die Sportwelt sogar Geld habe zurücklegen können.

In einer Pressemitteilung der Stadt äußerte sich Sportdezernentin Birgit Zoerner nun wie folgt: „Leider waren alle unsere in den vergangenen Monaten unternommenen Versuche, uns mit der Geschäftsführung der Sportwelt auf eine vertragskonforme, transparente und kooperative Zusammenarbeit zu verständigen, erfolglos.“

Stadt Dortmund kümmere sich „mit Hochdruck um eine Nachfolgeregelung“

Doch, wie geht es weiter, mit den Frei- und Hallenbädern, die Sportwelt Dortmund betreibt? „Uns ist bewusst, dass es sich um eine einschneidende – allerdings alternativlose – Entscheidung handelt“, so Zoerner weiter. Die Stadt nehme ihre Verantwortung für die Bäder ernst, man kümmere sich „mit Hochdruck um eine Nachfolgeregelung.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund