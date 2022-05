Dortmunder rast unter Drogen zum Kreißsaal

Achtung Kontrolle: Am Donnerstag notierte die Polizei Dortmund etliche Verstöße in und um Dortmund – dabei waren auch kuriose Fälle.

Dortmund. Am großen Autokontroll-Donnerstag notierte die Polizei Dortmund etliche Verstöße – darunter einen werdenden Vater auf Drogen und einen Rad-Dieb.

In Dortmund ist ein 30-Jähriger nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss zur Geburt seines Kindes in Richtung Kreißsaal gerast. Er soll mit rund 30 Stundenkilometern mehr als erlaubt durch die Innenstadt gefahren sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Polizisten hielten den Mann im Rahmen eines europaweit durchgeführten Kontrolltags am Donnerstag an. Nach ersten Erkenntnissen besaß er keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen.

Polizeikontrollen in Dortmund und Umgebung: Hunderte weitere Verstöße

In acht Stunden überprüften die Beamten insgesamt 22.893 Fahrzeuge sowie 336 Lkw. Auf 584 Fahrerinnen und Fahrer kämen jetzt Fahrverbote zu, wie die Polizei erklärte.

So wie auf den 26-jährigen Dortmunder, der in Eving angehalten wurde und in einen Wald flüchtete, bevor die Einsatzkräfte ihn stoppten. Er stand unter Drogen, hatte keine Fahrerlaubnis und den Wagen seiner Mutter geklaut.

Auch ein 24-Jähriger fiel am Autobahnkreuz Dortmund/Unna auf, sein Pkw zog einen überladenen Anhänger. Auf diesem fand die Polizei dann unter anderem ein E-Bike, das in Köln gestohlen wurde. (Red/dpa)

