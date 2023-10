Dortmunder Polizei sucht aggressiven Lastenrad-Fahrer

Nach einem kleinen Unfall auf der Unionstraße sucht die Dortmunder Polizei Hinweise auf einen rabiaten Lastenrad-Fahrer. Er soll am 17. Oktober ein Auto touchiert, die Fahrerin beleidigt und Unfallflucht begangen haben, schreibt die Polizei jetzt.

Gegen 14.30 Uhr habe die Dortmunderin (61) mit ihrem Fiat Panda auf der Unionstraße Richtung Süden im Stau gestanden. Als sie auf Höhe der Heinrich-Wenke-Straße wieder anfuhr, bemerkte sie, dass ein dunkles Lastenrad ihre Beifahrertür touchierte.

Unvermittelt riss der Radfahrer die Autotür auf, beleidigte die Frau und "beschädigte mutwillig ihr Fahrzeug", schreibt die Polizei weiter. Dann flüchtete er über die Rheinische Straße Richtung Dorstfeld. Nähere Angaben zu Unfallhergang oder Schäden macht die Polizei nicht.

Die Polizei sucht Hinweise: Wer kann Angaben zu Unfall oder Radfahrer machen? Infos an die Polizeiwache Huckarde: 0231/132-2121.

