Dortmunder Nordstadt: Zwei Obdachlose niedergestochen

Zwei obdachlose Männer sind in der Dortmunder Nordstadt an zwei aufeinander folgenden Nächten von einem unbekannten Mann niedergestochen worden. Die Polizei sucht jetzt Menschen, die Hinweise zum Tathergang geben können.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund habe sich die erste Tat am Donnerstag, 30. November, um 0.13 Uhr im Dietrich-Keuning Park ereignet. Das 43-jährige Opfer sei vom Täter zuvor zur Herausgabe von Bargeld und einem Handy aufgefordert worden. Als der Angesprochene dem nicht nachkam, habe der Täter ihn mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen woraufhin der Täter geflüchtet sei.

Schwer verletzt sei das Opfer daraufhin zu einer in der Gegend wohnenden Bekannten gegangen. Dort konnten Rettungskräfte den Mann versorgen. Er befinde sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Die zweite Tat fand rund 24 Stunden später auf dem Mehmet-Kubasik-Platz statt. Am Freitag, 1. Dezember, um 2.30 Uhr sei dort ein wohnungsloser 41-jähriger Mann ebenfalls mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen worden. Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde auf einer Bank aufgefunden. Auch er sei zuvor aufgefordert worden, sein Bargeld herauszugeben.

Die Hintergründe der Tat werden aktuell ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund halten aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe einen Zusammenhang zwischen den Taten für möglich.

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund: 0231-132-7441.

