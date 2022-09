Dortmunder Museumsnacht 2022 – Das sind die Highlights

DEW21-Museumsnacht: Am Dortmunder U-Turm gibt es ein 3D-Videomapping.

Dortmund. Die DEW21-Museumsnacht in Dortmund kehrt 2022 in ihrer bekannten Form zurück. Diese Highlights warten auf die Besucherinnen und Besucher.

Die Dortmunder Museumsnacht 2022 steht vor der Tür. Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen kehrt sie im bekannten Format zurück. Die beliebte Veranstaltung findet am 17. September statt, und viele Dortmunder Museen und Kulturstätten nehmen teil. Zum Programm gehören 500 Veranstaltungen an 40 Spielstätten. Mit dabei sind:

Deutsches Fußballmuseum

DASA Arbeitswelt Ausstellung

DEW21 Servicecenter

Dortmunder U

Naturmuseum Dortmund

Brauerei-Museum Dortmund

Konzerthaus Dortmund

BORUSSEUM

Baukunstarchiv NRW

LWL-Industriemuseum Zeche Zollern

viele weitere

Ein Pop-Star und Virtual-Reality-Brillen sind Highlights der Museumsnacht 2022

Die Museumsnacht lässt nicht nur alle Interessierten in die Dortmunder Museen rein, sondern hat auch Freiluft-Programm im Angebot. Zu finden am Friedensplatz, dem Platz der Deutschen Einheit und dem Günter-Samtlebe-Platz. Diese Highlights gibts:

Brainboxen: Mit den Brainboxen wird ein Highlight geboten. Die Escape-Rooms sind zwei mal in Dortmund vertreten und Teil der Museumsnacht. Hier sollen kleine Rätsel gelöst und am Ende die letzte Tür geöffnet werden.

Virtual Reality Mitmach-Aktionen: Der 5D-Simulator macht Filme durch eine VR-Brille auf eine neue Art erlebbar. Auch die Sitze bewegen sich, um alle Interessierten in die VR-Welt abtauchen zu lassen.

3D-Videomapping am Dortmunder U: In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Dortmund gibt es am Dortmunder U ein 3D-Videomapping. Große Beamer sollen die Fassade des Turms zum Leben erwecken.

Kinderprogramm der DW21: Die DW21 bietet am Friedensplatz Attraktionen für Kinder an. Hier wartet Maskottchen Pido, ein Eiswagen und Entertainer Mr. Tom. Außerdem gibt es eine Chill-Out-Area für die Entspannung zwischendurch.

ALMA tritt am Friedensplatz auf: Das Open-Air-Highlight der Museumsnacht ist ein musikalisches. Die finnische Sängerin ALMA, bekannt durch ihren Song „Chasing Highs“, beschließt die Museumsnacht 2022

Ticketpreise und Vorteile:

Die Ticketpreise:

Erwachsene: 14,50 Euro

Kinder (6-17): 3 Euro

Ermäßigt: 11 Euro

Das Ticket ist ein Kombiticket und gilt auch als:

Eintrittskarte für alle Veranstaltungen

Ticket für alle Sonderbusse zwischen den Veranstaltungsorten

Ticket für alle Busse und Bahnen im VRR-Gebiet am 22. September bis 23. September 7 Uhr

Ticket für den Nachtexpress von DSW21

