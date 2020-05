Wer wird Millionär "Wer wird Millionär": Dortmunder macht Heiratsantrag in Jauch-Show

Dortmund. Etwas außergewöhnlich sollte es für den Dortmunder Thomas Berger schon sein: So machte er seiner Freundin bei "Wer wird Millionär" einen Antrag.

Der Dortmunder Thomas Berger ging am Montagabend bei der RTL-TV-Sendung "Wer wird Millionär" nicht nur mit 16.000 Euro nach Hause. Als er bei der 32.000-Euro-Frage nicht weiter wusste, beendete der IT-Consultant das Quiz und sicherte sich seinen Gewinn. Seine Nervosität allerdings wurde nach dieser Entscheidung eher noch etwas größer.

Dortmunder macht bei "Wer wird Millionär" einen Heiratsantrag

Denn anschließend rief er seine Freundin Julia Kadic, die seinen Auftritt von der Tribüne verfolgte, zu sich und Moderator Günther Jauch auf die Bühne. Was dann folgte, war auch für den langjährigen TV-Moderator ein Novum. Ein bisschen stockten dem Dortmunder die Worte. "Ich mache es einfach kurz", sagte Berger und machte seiner Freundin einen Heiratsantrag. Die war darauf "geplättet", freute sich aber und sagte Ja.

Eigentlich wollte Berger den Antrag auf dem Eiffelturm in Paris machen, wie er nach der Sendung dem Sender RTL verriet. Corona allerdings verhinderte seinen Plan. So wurde es dann der Auftritt bei "Wer wird Millionär". Denn mit den TV-Kameras "ist die Situation hier ein bisschen außergewöhnlich", erklärte der Dortmunder. Seine Verlobte musste die Situation "erst einmal verdauen". Mit allem habe sie gerechnet, "aber damit nicht", erklärte Kadic.

Erst sicherte sich Thomas Berger aus Dortmund 16.000 Euro bei "Wer wird Millionär", dann holte er seine Freundin Julia Kadic auf die Bühne. Auch für Moderator Günther Jauch war der Heiratsantrag in der Show ein Novum. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Heiratsantrag bei "Wer wird Millionär" auch für Jauch Premiere

Auch für Günther Jauch war es eine Premiere, wie der TV-Moderator im Anschluss an die Sendung verriet. "In der Form hatte ich das in 20 Jahren noch nicht", erklärte Jauch.

