Dortmunder Grundschule: Mann lockt Kinder mit Süßigkeiten

In Dortmund soll ein Mann Kinder an einer Grundschule angesprochen haben. (Symbolbild)

Dortmund. Ein Vorfall an einer Grundschule in Dortmund versetzt Eltern in Aufruhr: Ein Mann soll Kinder mit Süßem gelockt haben. Die Polizei warnt.

An der Lessing-Grundschule in der Dortmunder Nordstadt soll ein Mann am Freitag Kinder mit Süßigkeiten gelockt haben. Ein Kind habe der bisher Unbekannte dabei auch am Arm gepackt – mehr passiert sei zum Glück nicht, heißt es.

Eltern hatten die Schulleitung informiert, die umgehend eine Rundmail an alle Beteiligten weiterleitete. "Es gab einen konkreten Fall auf dem Schulhof, bei dem ein Kind angesprochen und am Arm gepackt wurde", schreibt Konrektor Jens Rosenstock darin. Das Kollegium schaue vor allem beim Bringen und Abholen "achtsam auf den Eingang des Schulhofes".

Mann spricht Kinder an – Polizei verstärkt im Einsatz

Die Dortmunder Polizei bestätigt den Vorfall – die Anzeige gegen den bislang unbekannten Mann sei am Samstag eingegangen. Der Unbekannte habe versucht, ein Mädchen (7) wegzulocken. Die Schülerin habe sich aber losreißen können.

Das Kind beschreibe den Mann wie folgt:

165 bis 175cm

dunkle kurze Haare

dunkle Hautfarbe

dunkle Bekleidung

Rucksack mit einer grünen Bierflasche

"Wir haben umgehend Maßnahmen ergriffen", erklärt Polizeisprecherin Carina Peschel. Der Bereich rund um die Lessing-Grundschule im Hafenviertel werde "verstärkt bestreift". Außerdem seien Bezirksbeamte und Schulkontaktbeamte im Austausch mit der Schule.

Polizei warnt: Keine Fotos vom vermeitlichen Täter posten

Die Polizei warnt aber auch davor, Fotos des vermeintlichen Täters in WhatsApp-Gruppen oder anderen sozialen Medien zu verbreiten. Konkret gehe es um ein Bild, das den Mann mit einem Tornister auf dem Rücken zeigen soll.

Was genau es mit dem Fall auf sich habe werde jetzt ermittelt, erklärt Polizeisprecherin Peschel. Jetzt sucht die Polizei weitere Hinweise: Haben Sie oder Ihre Kinder im Umfeld der Schule Verdächtiges bemerkt?

Hinweise an die Polizei: 0231/1327441

