Dortmunder fuhr ohne Führerschein aber mit Drogen im Auto

Dortmund/Schwerte. Unter anderem mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach einem Autofahrer gefahndet. Der Dortmunder hat sich mehrfach strafbar gemacht.

Für gleich vier Vergehen erwarten einen Dortmunder Anzeigen. Wie die Autobahnpolizei Dortmund mitteilt, hatten zivile Beamte am Mittwochnachmittag versucht, einen Autofahrer auf der B 236 zu kontrollieren. Der 27-Jährige sei jedoch durch Schwerte davon gefahren, durch „starkes Beschleunigen“.

Die Polizei nahm die Verfolgung des VW Polo auf und forderte unter anderem einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Auf einem „Waldparkplatz zwischen Schwerte-Westhofen und Dortmund-Syburg“ fanden die Beamten das Auto. In einem „Tagungshaus“ nahe des Parkplatzes, so die Polizei, nahmen sie den Dortmunder vorläufig fest und nahmen ihn vorübergehend mit auf die Wache.

Dortmunder Autofahrer kontrolliert: Drogen ja, Führerschein nein

Was hatte sich der Autofahrer zuschulden kommen lassen? Im Wagen fanden die Beamten Drogen. Einen Führerschein besitzt der Dortmunder hingegen nicht. Außerdem waren die am VW befestigten Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Die Polizei zeigten den 27-Jährigen an wegen des Verdachtes des Kennzeichenmissbrauchs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Rauschmitteleinwirkung sowie dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. (red)

