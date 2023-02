Dortmunder Einbrecher wollte "nur den Keller aufräumen"

Dortmund. Aufräumen oder ausräumen? Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht einen Einbrecher in der Nordstadt geschnappt. Er hatte auch eine Ausrede parat.

Nette Ausrede, aber nicht wirklich überzeugend: In der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei am späten Montagabend (13. Februar 2023) einen notorischen Einbrecher geschnappt, der "nur den Keller aufräumen wollte". Das schreibt die Behörde am Dienstag in einer Mitteilung.

Gegen 22.30 Uhr hatten Zeugen den Kellereinbrecher bei der Polizei gemeldet. Vorher habe der Mann auf der Brackeler Straße randaliert, gaben sie an. Als wenige Minuten später Polizeibeamte vor dem Keller standen und die Papiere des mutmaßlichen Einbrechers sehen wollten, gab sich der 36-Jährige überrascht: Er habe doch den Auftrag, den Keller aufzuräumen!

Von dieser Abmachung wusste der Hauseigentümer allerdings nichts, schreibt die Polizei weiter – schon gar nicht davon, dass der Mann zum Aufräumen durchs Kellerfenster klettern sollte.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige aus der Wache entlassen. Die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen laut Polizei nicht vor. Jetzt erwartet den Mann eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.

