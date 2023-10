Dortmunder Commerzbank bedroht – Polizei sperrt Gebäude

Der Commerzbank am Hansaplatz in Dortmund wurde am Mittwoch gedroht.

Dortmund. Bei der Commerzbank am Dortmunder Hansaplatz ging am Mittwoch einen Drohanruf ein. Die Polizei sperrte anschließend mehrere Gebäude ab.

Ein Anruf bei der Commerzbank am Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt hat am Mittwochvormittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Anrufer hatte laut Polizeiangaben eine Drohung ausgesprochen, konnte aber schnell identifiziert werden.

Der Anruf war gegen 10 Uhr eingegangen. Genauere Angaben zu der Drohung machte die Polizei am Mittwochnachmittag noch nicht. Aufgrund des Anrufs haben jedoch alle Mitarbeitenden in wenigen Minuten das Gebäude verlassen.

Diensthund suchte die Bank ab – Drohung gegenstandslos

Die Polizei habe daraufhin das Gebäude, die angrenzenden Geschäfte und die Wißstraße abgesperrt. „Das Gebäude des Geldinstitutes wurde anschließend mit einem Diensthund abgesucht, ohne dass es besondere Feststellungen gab“, heißt es in der Mitteilung der Polizei Dortmund.

Nachdem sich die Drohung als gegenstandslos herausgestellt hatte, wurden die Sperrungen in der Dortmunder Innenstadt gegen 11.20 Uhr aufgehoben.

Bereits nach kurzer Zeit konnten die Ermittler einen 55-jährigen Mann aus Bottrop als Tatverdächtigen identifizieren, der danach freiwillig eine Polizeiwache aufsuchte. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

