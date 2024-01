Dortmunder Bus rutscht bei Schnee und fährt Ampel um

An einem Ampelmast ist die Fahrt für diesen Bus auf schneebedeckter Straße in Dortmund zu Ende gewesen.

Dortmund. Ein Busunfall am Mittwoch ist bisher der einzige größere Unfall, der auf das Konto von Schnee und Glätte geht, so die Dortmunder Feuerwehr.

Ein Linienbus hat am Mittwoch (17.1.) gegen 16 Uhr an der Ecke Nußbaumweg/Peter-Paul-Rubens-Straße in Dortmund-Wambel eine Ampel umgefahren. Der Bus rutschte nach ersten Zeugenaussagen auf der schneebedeckten Straße aus und endete am Ampelmast.

Ein Radfahrer (27) konnte gerade noch durch einen Sprung zur Seite ausweichen, wie die Polizei Dortmund berichtet. Auch eine Autofahrerin (27) aus Dortmund konnte noch nach rechts ausweichen. Dabei wurde ihr Wagen leicht beschädigt.

Zwei Dortmunderinnen (17 und 18) saßen in dem betroffenen Bus und verletzten sich leicht. Sie brauchten aber keine ärztliche Hilfe. Dem Busfahrer (33), ebenfalls aus Dortmund, war nichts passiert.

Nußbaumweg in Dortmund musste zeitweise gesperrt werden

Der Nußbaumweg war bis kurz vor 18 Uhr gesperrt und danach einspurig wieder befahrbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 50.000 Euro.

Tief Gertrud sorgt seit Mittwoch in großen Teilen Deutschlands für Winterchaos mit Schnee und Eisregen. Das Ruhrgebiet blieb von den schwersten Auswirkungen verschont. Dazu passt, dass die Dortmunder Feuerwehr seit Mittwoch, 14 Uhr, lediglich elf wetterbedingte Einsätze hatte - meist wegen leichterer Stürze (neun) und kleinerer Verkehrsunfälle (zwei). Elf Menschen kamen ins Krankenhaus. Als bisher „sehr ruhig“ bezeichnet Feuerwehrsprecher Matthias Kleinhans die Lage. Er mahnt aber am Donnerstag (18.1.) weiterhin zur Vorsicht, denn es kann immer noch glatt sein.

Zugefrorene Gewässer dürfen in Dortmund nicht betreten werden

Kürzlich trainierte die Feuerwehr Dortmund im Stadtteil Eving die Eisrettung. Generell ist es in Dortmund verboten sogenannte „natürliche“ Eisflächen wie zugefrorene Seen, Teiche, Flüsse oder Kanäle zu betreten. Der letzte Fall, in dem die Feuerwehr einen Menschen deswegen retten musste, sei schon ein paar Jahre her, erinnert sich der Feuerwehrsprecher und erklärt: Damit das Eis trägt, muss es mindestens 15 bis 20 Zentimeter dick sein. Doch man kann nicht erkennen, wie dick eine Eisschicht auf dem Wasser ist. Wolle man einem Menschen, der im Eis eingebrochen ist, helfen, immer den Notruf 112 rufen und nicht selbst aufs Eis gehen. (JaK)

