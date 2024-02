Dortmunder aus rechter Szene darf nicht nach Ungarn reisen

Die Stadt Dortmund - im Bild das Rathaus - hindert einen Mann aus der rechten Szene in Dortmund an der Ausreise nach Ungarn (Symbolbild).

Dortmund. Die Stadt Dortmund hindert einen Vertreter der rechten Dortmunder Szene an der Ausreise zu einem Treffen von Rechtsextremisten aus ganz Europa.

Die Stadt Dortmund hat kurzfristig Reisepass und Ausweis eines „bekannten Vertreters der rechten Szene in Dortmund“beschränkt. Heißt: Der Mann kann nicht nach Budapest (Ungarn) zum so genannten „Tag der Ehre“ am 11. Februar ausreisen. Der Dortmunder sei dem Staatschutz der Polizei Dortmund „hinlänglich bekannt“.

Das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland sei gefährdet, wenn der Dortmunder an der Veranstaltung in Ungarn – insbesondere als Redner – teilnehme, befand das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Dienstag (6.2.).

Am so genannten „Tag der Ehre“ treffen sich nach Erkenntnissen der Polizei und des Verfassungsschutzes seit 1997 jährlich Rechtsextremisten aus ganz Europa zum Aufmarsch. Laut Verfassungsbehörde tragen die Teilnehmenden Stahlhelme und Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. NS-Devotionalien würden gezeigt. In der Vergangenheit hätten ungarischen Behörden Teile der Veranstaltung verboten, informiert die Stadt Dortmund.

Stadt Dortmund: Dortmunder habe antisemitische, rassistische Reden gehalten

Der Mann aus Dortmund verfüge über viele Verbindungen und langjährige Kontakte in die rechtsextremistische Szene im In- und Ausland. Er hat bereits rassistische, antisemitische und gewaltbefürwortende Reden gehalten, so die Stadt.

Die Stadt Dortmund teilt mit, dass ihr geltendes Recht erlaube, Reisepass und Personalausweis zu beschränken, „wenn die begründete Annahme besteht, dass die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet“ seien.

Gericht gibt Stadt Dortmund Recht

Daher hat die Stadt Dortmund die Ordnungsverfügung erlassen. Dagegen hat der Dortmunder geklagt. In einem Eilverfahren bestätigte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen jedoch am Dienstag (6.1.) das Handeln der Stadt und lehnte den Antrag des betroffenen Mannes in erster Instanz ab. Der wiederum ging vor das Oberverwaltungsgericht - jedoch ohne Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte am Mittwoch (7.2.) die Entscheidung aus Gelsenkirchen.

Für die Stadt Dortmund ist dies ein „wichtiges Zeichen gegen Rechtsextremismus“. Und weiter: „Die Stadt Dortmund tritt allen Versuchen entschieden entgegen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu untergraben und ein Klima der Einschüchterung und des Fremdenhasses zu verbreiten. Sie stellt sich jeglicher Form von Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie politisch motivierter Gewalt entschieden entgegen.“ (red)

