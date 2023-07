Dortmund: Zwei Täter verletzen 20-Jährigen lebensbedrohlich

Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund: Ein 20-Jähriger ist am Mittwoch lebensbedrohlich verletzt worden. Der Anlass der Tat ist noch unklar. (Symbolbild)

Dortmund. Ein 20-Jähriger ist am Mittwoch in Dortmund niedergeschlagen worden. Zwei Täter hätten auf ihn eingetreten. Der Anlass der Tat ist noch unklar.

Ein 20-jähriger Dortmunder ist am Mittwochabend in Dortmund-Husen lebensbedrohlich verletzt worden. Zwei Täter hätten ihn „aus bisher ungeklärtem Anlass von hinten angegangen und niedergeschlagen“, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund mit. Sie sprechen von einem „versuchten Tötungsdelikt“.

Der 20-Jährige sei zwischen 21 und 22 Uhr an der Straße Flemerskamp niedergeschlagen worden. Als er auf dem Boden lag, hätten die beiden Täter auf ihn eingetreten. Der Dortmunder habe lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten. Mittlerweile habe sich der Gesundheitszustand des Opfers stabilisiert. Es bestehe nach Auskunft der Ärzte keine Lebensgefahr mehr.

Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund: Zwei Verdächtige festgenommen

In der darauffolgenden Nacht habe die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 20-Jähriger wurde am Freitag aus der Polizeigewahrsam entlassen, da der Tatverdacht nicht erhärtet werden konnte. Der andere Verdächtige, 18 Jahre alt, wird am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. (Red.)

