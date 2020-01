Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Auto wurden in der Nacht zu Samstag in Dortmund zwei Autofahrer schwer verletzt.

Dortmund. Ein Ausparkmanöver hat in Dortmund einen schweren Unfall ausgelöst. Zwei Autofahrer wurden schwer verletzt. Einen musste die Feuerwehr befreien.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dortmund: Zwei Schwerverletzte bei Auspark-Manöver

Beim Rückwärtsausparken ist in Dortmund ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug geprallt. Beide Fahrer seien in der Nacht zu Samstag in ihren Autos eingeklemmt worden und mussten von der Feuerwehr geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Offenbar hatte der Fahrer gegen 21 Uhr am Freitagabend auf dem Brackeler Hellweg beim Rückwärtsfahren nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Nach dem Zusammenstoß schleuderten beide Autos noch einige Meter über die Straße und kamen dann zum Stehen.

Feuerwehr musste an einem Unfallauto das Dach abtrennen

Um einen der Fahrer zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach des Autos komplett entfernen. Nähere Angaben zu den Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Wie die Feuerwehr am Samstagabend berichtete, wurden mehrere Zeugen des Geschehens von Notfallseelsorgern betreut. (dpa/Red.)