Dortmund: Wo Volksbank und Sparkasse nun zusammenarbeiten

In Dortmund arbeiten die Volksbank und die Sparkasse stellenweise zusammen (Symbolbild).

Dortmund. In Dortmund betreiben die Volksbank und die Sparkasse weitere gemeinsame Geldautomaten. Wo Sie jetzt gebührenfrei Bargeld abheben können.

Wer sein Konto bei der Sparkasse oder der Volksbank hat, kann in Dortmund nun an weiteren Standorten gebührenfrei Bargeld abheben. Denn wie aus einer Mitteilung der Volksbank hervorgeht, kooperiert das Geldinstitut in Dortmund mit der örtlichen Sparkasse.

Kundinnen und Kunden der Volksbank können seit dem 26. September 2022 an den Sparkassen-Standorten Lichtendorf/Sölderholz, Nelkenstraße 11, und Wellinghofen, Preinstraße 92, gebührenfrei Bargeld abheben. Das Online-Portal „Ausblick im Hellweg“ meldet zudem, dass der Geldautomat der Volksbank im REWE Filips, Rheinische Str. 47, ebenfalls dazugehöre.

„Mit der Sparkasse Dortmund betreiben wir aktuell bereits gemeinsame Automatenstandorte im Heideweg 42 in Dortmund-Holzen und am Dortmunder Flughafen. Die dortige Zusammenarbeit hat sich bewährt. Deshalb sprechen wir mit den Kolleginnen und Kollegen der Sparkasse laufend über weitere mögliche Kooperationen bei SB-Standorten“, wird Thomas Kirmse, Direktor Marktbereich Dortmund der Dortmunder Volksbank, in der Mitteilung seines Arbeitgebers zitiert.

Dortmund: Drei Automaten von Volksbank und Sparkasse nicht mehr nutzbar

Er begründete die Zusammenarbeit unter anderem mit der sinkenden Nachfrage nach Bargeld. „Grundsätzlich beobachten wir, dass sich mittlerweile die digitalen Bezahlmöglichkeiten etabliert haben. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt und Bargeldzahlung wird immer seltener. Unsere SB-Geräte werden daher immer weniger genutzt. Außerdem ist es für uns nicht einfach, Standorte zu finden. Vermieter und Eigentümer haben oftmals Bedenken wegen möglicher Sprengungen. Durch die Kooperation stellen wir einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb der SB-Standorte für beide Häuser sicher.“

Im Zuge der Kooperation wurden Automaten an drei Standorten außer Betrieb gesetzt:

Volksbank-Geldautomat am Standort Lichtendorf, Eichholzstraße 36

Volksbank-Geldautomat in Wellinghofen, Wellinghofer Amtsstraße 17

Sparkassen-Geldautomat im Unionviertel

(red)

» Lesen Sie auch:Strom fürs Dortmunder Weihnachtshaus: Bleiben die LEDs aus?

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund