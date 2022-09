Dortmund: Versuchter Raub – Zwei Frauen von hinten getreten

Versuchter Raubüberfall in Dortmund: Der Dieb musste ohne Beute flüchten - Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen (Symbolbild).

Dortmund. Ein versuchter Raubüberfall in Dortmund ist mit zwei verletzten Frauen geendet. Der Dieb wollte eine Handtasche und bekam am Ende nichts.

Bei einem versuchten Raubüberfall sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Der Dieb musste ohne Beute die Flucht antreten.

Nichtsahnend waren zwei Frauen am Donnerstag gegen 6.40 Uhr an der Dortmunder Kleppingstraße spazieren, als plötzlich ein Räuber zum Handtaschenraub ansetzte. Laut Polizei trat er beiden Frauen von hinten gegen die Beine und griff nach der Handtasche einer Frau. Jedoch missglückte der Versuch und er riss bloß einen Henkel der Tasche ab. Ohne Beute flüchtete der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Die 50- und 51-jährigen Dortmunderinnen wurden dabei leicht verletzt.

Lesen Sie auch: Leiche in Dortmunder Hinterhof - Verdächtiger festgenommen

Polizei Dortmund sucht jetzt nach Zeugen

Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Dortmund melden. Hinweise bitte an diese Telefonnummer: 0231/132-7441. (red.)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund