Dortmund: Versuchter Mord an Lehrer kommt erneut vor Gericht

Dortmund. Drei Jugendliche versuchen, einen Lehrer zu töten. Einer aber wird freigesprochen. Jetzt steht Maximilian R. wieder vor dem Landgericht Dortmund.

Wegen versuchten Mordes an einem Lehrer steht ein junger Mann erneut vor dem Dortmunder Landgericht. Maximilian R. soll mit zwei Komplizen versucht haben, im Mai 2019 einen Pädagogen auf dem Parkplatz der Martin-Luther-King-Gesamtschule mit einem Hammer zu töten. Die beiden jüngeren Mittäter waren im Sommer 2020 von der 31. Strafkammer verurteilt worden. Der Haupttäter erhielt drei Jahre Jugendstrafe wegen versuchten Mordes, ein Freund drei Wochen Dauerarrest wegen Beihilfe dazu. Den dritten Angeklagten hatte das Gericht hingegen mit Blick auf das Tötungsdelikt freigesprochen und nur wegen Sachbeschädigung in einer anderen Angelegenheit verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Revision ein – erfolgreich. Nun muss die 36. Strafkammer ab Montag neu über den Fall verhandeln.

Die Tat hatte 2019 für Entsetzen gesorgt. Heimtückisch soll sie gewesen sein: Die zu der Zeit 16, 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen hatten ihr Opfer am 9. Mai in einem abgelegenen Teil des Lehrerparkplatzes an der Schule in einen Hinterhalt gelockt, geplant hatten sie das wohl schon in den Tagen zuvor. Dort simulierte einer der drei einen medizinischen Notfall. Der Lehrer wurde allerdings schnell stutzig, er empfand die Situation von Anfang an als bedrohlich und vermied es, den Jugendlichen den Rücken zuzudrehen. Nur so schlug offenbar der Plan fehl, den Mann mit einem Hammer zu erschlagen.

Tat aus Frust über schlechte Noten geplant

Die treibende Kraft bei der Tat soll der jüngste der drei gewesen sein. Er soll sich über schlechte Noten geärgert haben, die seine Versetzung in die nächste Klasse hätten gefährden können. Sein ein Jahr älterer Komplize war ein Mitschüler, der älteste ein Ehemaliger der Gesamtschule. Alle drei waren bis zu dem Vorfall polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Nachdem der erste Versuch gescheitert war, hatten sich die drei Jugendlichen am Anfang der darauffolgenden Woche per WhatsApp dazu verabredet, es noch einmal probieren zu wollen. Gescheitert war das, weil ein Mitschüler von den Plänen erfahren und das seiner Mutter gesagt hatte, die die Polizei alarmierte.

Die zum Tatzeitpunkt 16, 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen hatten ihr Opfer in einem abgelegenen Teil des Lehrerparkplatzes an der Martin-Luther-Gesamtschule in einen Hinterhalt gelockt. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services (Archiv)

Maximilian R. soll am Tattag einen Hammer unter seiner Kleidung versteckt haben. Den soll er dann fallen gelassen haben, so die Erkenntnis aus der ersten Verhandlung 2020. Damit sei er, so das Gericht im erstinstanzlichen Urteil, von der Tat „strafbefreiend zurückgetreten“. Zehn Verhandlungstage hatte die 31. Strafkammer gebraucht, um ein Urteil zu fällen. Der Lehrer war damals Nebenkläger. Er begrüßte das Urteil, vor allem gegen den Haupttäter, und äußerte sich auch öffentlich. Die 36. Strafkammer hat nun nach dem Auftakt vier weitere Termine angesetzt. Ein Urteil könnte am 1. September fallen.

Die beiden Komplizen von Maximilian R. waren nach der Tat erst suspendiert und dann an andere Schulen versetzt worden, das hatte die Bezirksregierung damals mitgeteilt. Die Urteile gegen sie seien später rechtskräftig geworden, sagte eine Sprecherin des Landgerichts am Freitagnachmittag. Zu vermuten wäre, dass der Haupttäter seine Haftstrafe inzwischen verbüßt hat. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Auch Maximilian R. ist auf freiem Fuß. Der Lehrer ist weiter an der Martin-Luther-King-Gesamtschule tätig.

