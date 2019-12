Dortmund. Ein in Dortmund vermisster 14-Jähriger ist wieder aufgetaucht. Die Polizei Dortmund hat eine Vermisstensuche zurückgenommen.

Dortmund: Vermisster 14-Jähriger ist wieder da

Wenige Stunden nach Veröffentlichung einer Vermisstenmeldung hat die Polizei Dortmund in der Nacht zu Dienstag einen Erfolg gemeldet: Der vermisste 14-Jährige ist wieder da.

Der Jugendliche war seit Montag vermisst worden. Er war laut Polizei nicht in der Schule erschienen. Er soll allerdings seine Wohnung am Londoner Bogen mit Bargeld und einem mit Kleidung gefüllten Rucksack in den Morgenstunden verlassen haben.

In der Nacht zu Dienstag dann teilte die Polizei mit, dass der 14-Jährige „in den späten Abendstunden des Montags wohlauf angetroffen“ wurde. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.