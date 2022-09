Dortmund: Unfall – Frau fährt auf der B1 auf die Schienen

Dortmund. Eine Frau betätigte auf der B1 aus Versehen das Gaspedal und landete auf den Gleisen. Dann kollidierte sich auch noch mit einer Leitplanke.

Ein Auto geriet am Montagnachmittag auf der B1 in Dortmund in Fahrtrichtung Unna auf die Gleise und blieb dort stehen. Es musste mit einem Kran geborgen werden.

Nach ersten Erkenntnissen parkte gegen 14.25 Uhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw in einer Parklücke auf dem Westfalendamm (Fahrtrichtung Bochum). Dabei zeigte die Fahrzeugfront in Richtung Süden. Aus bisher ungeklärter Ursache betätigte die Fahrerin versehentlich das Gaspedal und fuhr über den Westfalendamm hinweg und überfuhr die Schienen der Straßenbahn. Kurz bevor sie den Westfalendamm Unna erreichte, kollidierte sie mit einer Leitplanke, die die B1 vom Schienenverkehr trennt, und blieb auf den Gleisen stehen.

Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und ihr kleines Kind nicht verletzt. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Durch den Unfall war der Schienenverkehr in diesem Bereich für einige Zeit beeinträchtigt.

