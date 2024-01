Dortmund: Unbekannter zerkratzt 19 Autos in Dorstfeld

Dortmund Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwoch mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Einen politischen Hintergrund schließt die Polizei aus.

Mit einem Schlüssel hat ein bisher unbekannter Täter am Mittwoch mehrere geparkte Autos in Dortmund-Dorstfeld zerkratzt. Insgesamt sind 19 mutwillig beschädigte Fahrzeuge gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine Zeugin hatte den Täter beobachtet. Gegen 13.50 Uhr war er auf der Thusneldastraße unterwegs, die auch als „Nazistraße“ bekannt ist; der Stadtteil gilt als Dortmunder „Nazi-Kiez“, weil dort ein großer Teil der rechten Szene wohnt. Gleichwohl geht die Polizei nicht von einer politisch motivierten Straftat aus, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Autos in Dortmund-Dorstfeld zerkratzt: wohl kein politisches Motiv

Die Beschreibung des Mannes spreche weder dafür, dass er der rechten oder der linksautonomen Szene angehöre, hieß es als Begründung. Der Täter sei zudem laut der Zeugin an den Autos „wahllos entlang gegangen“ - auch das deute nicht auf ein politisches Motiv hin.

Tatorte sind die Thusneldastraße und die Eichenstraße. Auch auf der Eichenstraße war die Aktion des Mannes einem Passanten aufgefallen, der dies der Polizei gemeldet habe. Der Täter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt, er wurde als schlank und mit „südländischem“ Aussehen beschrieben und habe einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt der Taten sei er mit einer hellen Hose und einer cremefarbenen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Er soll über die Helmutstraße in Richtung Gutenberg-Grundschule geflüchtet sein.

Die Polizei sucht auch nach Zeugen und bittet um Hinweise an die Kriminalwache in Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

