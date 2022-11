Dortmund: Unbekannter wirft Stein auf RE-Windschutzscheibe

Dortmund In Dortmund soll jemand einen Stein auf die Windschutzscheibe eines fahrenden Regionalexpresses geworfen haben. Der Zug legte Notbremsung ein.

Am Sonntagnacht soll ein Unbekannter in Dortmund eine Scheibe eines Regionalexpresses beschädigt haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeuginnen oder Zeugen.

Gegen 02.05 Uhr informierte der Fahrzeugführer des RE 1 (in Richtung Hamm) die Polizei im Hauptbahnhof Dortmund darüber, dass ein Unbekannter den Zug mit einem Stein bewarf. Kurz nach Verlassen des Hauptbahnhofs sei der Täter aus einem Gebüsch hervorgetreten und habe auf die Windschutzscheibe des fahrenden Zuges gezielt. Dabei sei ein Steinschlag in der Scheibe verursacht worden.

Bahnfahrer legt Schnellbremsung ein

Der 41-jährige Bahnmitarbeiter habe unverzüglich nach dem Aufprall eine Schnellbremsung eingeleitet. Verletzt wurde dadurch niemand. Der Täter sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Der Zug wurde anschließend zurück zum Dortmunder Hauptbahnhof gefahren, um dort die Fahrgäste zu evakuieren.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Angaben zu der verdächtigen Personen in der Nähe der Bosigstraße, in Dortmund machen kann, wendet sich bitte an die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter 0800/ 6 888 000. (red)

