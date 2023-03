Thier-Galerie: Neue Gastro bringt Food-Trend nach Dortmund

Neueröffnung in der Dortmunder Innenstadt: Die Thier-Galerie bekommt mit "French Taco" eine neue Gastronomie.

Dortmund. Nachwuchs im Food-Court der Thier-Galerie: "French Tacos" ist der Hit bei unseren europäischen Nachbarn – und kommt bald auch in die Innenstadt.

Die Food-Lounge in der Dortmunder Thier-Galerie bekommt kulinarischen Zuwachs: "French Taco" bietet mexikanisches Streetfood, französisch interpretiert. In Frankreich und der Schweiz sei die Mischung aus Panini, Kebap und Burrito längst ein Hit, schreibt das ECE-Center in seiner Gastro-Ankündigung.

Mit mexikanischem Essen habe das neue Streetfood aber kaum etwas zu tun, heißt es weiter. Allenfalls das große, dünne Fladenbrot erinnere an Weizentortilla. Die leckeren Tacos setzen sich aus drei wesentlichen Komponenten zusammen: Tortilla, Füllung und Soße. Die gefüllten und gegrillten Tacos gibt es mit einer Vielzahl von Zutaten. Sogar Pommes und Cordon Bleu sind möglich. Füllen, zusammenrollen, toasten – und genießen!

Dortmunder Thier-Galerie: Gastronomie soll internationaler werden

Nach Eröffnung des „Hakari“ vor ein paar Wochen füllt sich die Gastro-Fläche des Dortmunder Shoppingtempels damit noch weiter. „Wir haben angekündigt, das Angebot in zu erweitern und Neues in die Thier-Galerie zu holen. Die kulinarische Bandbreite soll ebenso vielfältig wie international sein – und da passt French Taco ganz hervorragend“, meint Centermanager Torben Seifert.

Allerdings kommt die neue Filiale von French Taco erst im Sommer in die Food-Lounge der Thier-Galerie. Dortmunderinnen und Dortmunder müssen also noch etwas warten, bis sie "Frankreichs beliebtesten Hamburger" testen können.

