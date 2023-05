Theater Dortmund sucht Waffenmeisterin – Das muss man können

Dortmund. Diese Stellenausschreibung des Theaters Dortmund verspricht einen spannenden Job. Aber trifft's das auch? Das macht ein Waffenmeister am Theater.

Ja, es ist nur eine Stellenausschreibung – aber der Job-Titel macht was her: Das Theater Dortmund sucht Nachwuchs für die Waffenmeisterei. Unter den 500 Mitarbeitenden des Dortmunder Theaters ist das Team der Waffenmeisterei sicher etwas Besonderes. Aber was machen Waffenmeisterinnen und Waffenmeister eigentlich?

Ausgeschrieben ist die Stelle (7 TVöD, rund 3000 Euro Vollzeit) nur für 19,5 Stunden in der Woche. Ein Halbtagsjob also – mathematisch gesehen. Aber die Uhren am Theater ticken anders: Vorstellungen finden auch abends und an den Wochenenden statt, dazu kommen Gastspiele in anderen Städten.

Waffen, Rüstungen, Helme, Kronen, Tiergebilde...

Und da muss zumindest ein Waffenmeister mit. Die Aufgaben liegen nämlich nicht nur im Herstellen von Theater-Waffen, Rüstungen, Helmen, Kronen, Körperverformungen, Tiergebilden, Zaumzeug und Co. Die Waffenmeisterin müsse bei Vorstellungen auch bühnentechnische Parts übernehmen bzw. beim Reparieren und Umbauen helfen, heißt es in der Jobausschreibung. Dass auch die Pflege, Lagerung und Inventur der Waffen dazugehört dürfte klar sein.

Waffenmeister müssen aber auch mit Pyrotechnik umgehen können und neue bühnentaugliche Feuer(werks)-Effekte herstellen können. Dazu brauche es einiges an Theatererfahrung, heißt es in der Ausschreibung.

Das Theater Dortmund verlangt eine abgeschlossene passende Ausbildung, zum Beispiel als Rüstmeisterin, Raumausstatter, Schreinerin oder Requisiteur. Wichtig sei aber auch eine Zusatzausbildung als Bühnen- und Theaterpyrotechniker – ohne diese Kenntnisse geht es nicht.

"Aufgabenvielfalt, die größer kaum sein könnte"

Klingt alles ganz danach, dass diese zwei Jobbeschreibungen in der Stellenanzeige stimmen: Waffenmeister brauchen "Kreativität und handwerkliches Geschick" und werden dafür mit einer "Aufgabenvielfalt, die größer kaum sein könnte" belohnt.

Eines sei noch zu erwähnen: Urlaub gibt's für Waffenmeisterinnen am Theater Dortmund auch – allerdings am Stück in der spielfreien Zeit der NRW-Sommerferien.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund