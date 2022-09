Dortmund: Steine auf Züge geworfen - Polizei sucht Zeugen

In den Abendstunden des Sonntages wurden nahe des Dortmunder Hauptbahnhofes Züge beschädigt.

Dortmund. Vermutlich von einer Brücke aus haben Unbekannte nahe des Dortmunder Hauptbahnhofes Züge mit Steinen beworfen. Die Bundespolizei ermittelt nun.

Unbekannte haben in Dortmund zwei Züge mit Steinen beworfen und so mehrere Scheiben zerstört. Wie die Bundespolizei mitteilt, haben sich die Taten am Abend des Sonntages, 25. September, auf dem Weg der Züge zum Dortmunder Hauptbahnhof zugetragen.

Dortmund Hauptbahnhof: Offenbar zwei Steinwürfe binnen zehn Minuten

Gegen 20:10 hatte es zunächst einen ICE, nur rund zehn Minuten später dann eine Regionalbahn erwischt. Der Schnellzug wurde, vermutlich durch einen Steinwurf, auf dem Weg vom ICE-Werk zum Hauptbahnhof getroffen. Der Fahrer des Regionalzuges berichtete von zwei steinewerfenden Unbekannten, die er auf einer Brücke auf dem Weg zum Dortmunder Hauptbahnhof gesehen habe. Ein Zeuge habe zudem einen Knall vernommen, bevor die Scheibe zersplittert ist.

Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, ermittelte jedoch keine Verdächtigen. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Rat. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen auf einem Brückenbauwerk, vermutlich Bornstraße, in Dortmund geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0800/ 6 888 000 bei der Bundespolizei in Dortmund melden. Gleichwohl nehme aber auch jede andere Bundespolizeidienststelle Hinweise entgegen.

