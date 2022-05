Dortmund spendet zwei Rettungswagen für die Ukraine

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr spendet zwei Rettungswagen an die Ukraine. Jetzt wurden die Fahrzeuge übergeben – und Feuerwehr-Ausrüstung noch dazu.

Zwei Rettungswagen der Dortmunder Feuerwehr helfen jetzt dabei, in der Ukraine Leben zu retten: Die Fahrzeuge wurden am Montag zwei Vertretern aus Vinnytsia übergeben, einer Region 150 Kilometer südwestlich von Kiew.

Die Stadt Dortmund spendet zudem weitere medizinische und feuerwehrtechnische Ausrüstung, die in der Ukraine dringend gebraucht wird.

Dortmund spendet Rettungswagen und Feuerwehr-Ausrüstung

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal: „Der Angriff Russlands auf die Ukraine bringt den Menschen in der Ukraine Leid in einer Dimension, die wir uns nicht vorstellen können. Wir alle wünschen uns ein schnelles Ende dieses Krieges. Die Menschen in der Ukraine brauchen unsere Hilfe. Ich freue mich, dass die Feuerwehr Dortmund ihren Teil dazu beiträgt und diese Fahrzeuge an die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine übergibt.“

Zur Übergabe der Fahrzeuge und Geräte trafen sich OB Westphal, Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner, Dirk Schroeder vom Körner Metallverarbeiter Anker Schroeder (Initiator der Spendenaktion) und Pavlo Mykaylov als Vertreter der Region Vinnytsia.

