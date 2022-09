Dortmund: Sieben Autos in Flammen - War es Brandstiftung?

In Dortmund haben am Montagmorgen sieben Autos gebrannt. Nun ermittelt die Polizei.

Dortmund. Im Dortmunder Stadtteil Mitte haben gleich sieben Autos gebrannt. Nun ermittelt die Polizei. Die Frage nach möglicher Brandstiftung liegt nahe.

Sieben brennende Autos haben die Feuerwehr Dortmund am Montagmorgen, 26. September, im Stadtteil Mitte beschäftigt. Dabei dachten die Einsatzkräfte bei ihrer Abfahrt gegen 5:30 Uhr noch, dass lediglich ein PKW in Flammen stünde. Vor Ort brannten dann aber drei Fahrzeuge in einem Hinterhof und drei an der Straße.

Weil an der wenige hundert Meter entfernten Markgrafenstraße ebenfalls ein Auto brannte, mussten weitere Kräfte anrücken und dieses löschen. Am Ende bilanziert die Feuerwehr neben den gelöschten Fahrzeugen weitere Schäden an der Kronenstraße. Durch die Wärmestrahlung der brennenden Fahrzeuge wurden Hausfassaden, Jalousien, Türverglasungen, Garagen sowie ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Brandstiftung in Dortmund? Polizei ermittelt noch

Gegen 7:15 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Die Polizei Dortmund ermittelt nun mit Blick auf die Brandursachen. Ob es sich möglicherweise um Brandstiftung handelt, konnte die Behörde am Morgen auf Nachfrage noch nicht kommentieren.

