Dortmund: Sicherheitsdienst soll Drogenszene vergrämen

Archivbild. Obdachlose in Dortmund. In der Stadt ist eine Debatte im Schwange über den Umgang mit Obdachlosen und Drogenabhängigen.

Dortmund. Um den Umgang mit Obdachlosen in der Öffentlichkeit wallt in Dortmund eine Debatte hoch. Händler sehen sich in einer Notlage und machen Druck.

Mit einem Sicherheitsdienst versuchen Einzelhändler in der Dortmunder Innenstadt seit wenigen Tagen gegen die Drogenszene vor ihren Geschäften vorzugehen. Grund sind Blut, Urin und Fäkalien, die sich morgens vor Geschäften sammeln, weil Obdachlose vor den Türen die Nacht verbracht haben.

„Der Sicherheitsdienst soll Privateigentum kontrollieren“, sagt Tobias Heitmann, Geschäftsführer des Cityring Dortmund, einem Zusammenschluss von Einzelhändlern im Bereich von Westenhellweg und Thier-Galerie. Testweise patrouillieren nun Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes nachts in der Innenstadt. Werden Obdachlose vor Geschäften angetroffen, sollen sie dort des Platzes verwiesen werden. Der private Sicherheitdienst nehmen „ausschließlich das Hausrecht der beteiligten Händler wahr“, teilt die Stadt Dortmund dazu mit. Er darf ausschließlich auf der Privatfläche tätig werden, „wo das Ordnungsamt nicht tätig werden kann“, erklärt ein Sprecher.

Cityring sieht Sicherheitsdienst auch als eine Art Sozialarbeiter

Kritik an seinem Vorgehen will der Cityring vorbeugen: „Der Sicherheitsdienst verteilt auch Flyer mit Hinweisen auf Not-Schafstellen und will Ansprechpartner sein“, sagt Heitmann und verweist auf Dortmunds Sozialdezernentin Birgit Zoerner, die versichert habe, „wer in der Stadt eine nächtliche Unterkunft sucht, findet auch eine.“

Das aber stimmt so nicht, sagt Bastian Pütter vom Verein bodo, der Wohnungslosen Hilfe bietet. „Nur wer in der Stadt gemeldet ist und hier auch Leistungen bezieht, etwa Hartz IV, hat Anspruch auf eine Unterkunft.“ Viele Obdachlose in der Stadt aber fallen da aus dem Raster, sagt Pütter, gerade solche aus Osteuropa, überwiegend Rumänen oder Bulgaren.

bodo e.V.: Das Problem wird nur verlagert

Wirklich lösen lassen werde sich das Problem durch einen Sicherheitsdienst nicht - „nur kleinräumig verlagern“, meint Pütter. „Uns geht es nicht um die Obdachlosen, die sich nachts vor den Geschäften aufhalten“, entgegnet Cityring-Chef Heitmann: „Wir sind nur genervt von den Hinterlassenschaften, die wir Händler vor Ladenöffnung viel zu oft beseitigen müssen.“

Da wirke ein Sicherheitsdienst womöglich kontraproduktiv, befürchtet Bastian Pütter: „Der Großteil der Obdachlosen will gar nicht auffallen“, meint er. „Viele räumen ihre Platte morgens auf“ - doch einige „sind nicht mehr dazu bereit“, sagt Pütter. Gründe seien vielfältig und hätten meist mit Frust zu tun, „etwa aus täglich erfahrener obrigkeitlicher Gängelung“, sagt Pütter, etwa durch Geldbußen, wenn man auf einer Parkbank liegt oder sich mit anderen vor Ort trifft.

Diakonie Dortmund wirbt für Gespräch statt Streit

„Es braucht Lösungen“, sagt Pfarrer Niels Back,Geschäftsführer der Dortmunder Diakonie. Er will nicht mit dem Cityring streiten, obwohl auch er den Sicherheitsdienst ablehnt: „Ich würde ein Gespräch begrüßen, zwischen Cityring, Wohlfahrtsverbänden und Stadt Dortmund um gemeinsam zu schauen, wie wir die Situation verbessern können.“

Back sieht dabei zwei wichtige Punkte: „Es braucht mehr aufsuchende Sozialarbeit“; denn nur wenn man mit Obdachlosen ins Gespräch kommt und ein Vertrauensverhältnis zu Ihnen aufbaut, kann man sie dazu bewegen, sich anders zu verhalten“, meint Back. „Keiner sucht sich so ein Leben aus“, wo man nachts in zugigen Ladeneingängen nächtigt oder sich im fahlen Schein der Schaufenster den nächsten „Schuss“ setzt, sagt Back.

Etwa 500 Wohnungslose in Dortmund auf der Straße

Es brauche vielmehr öffentlich zugängliche Toiletten, auch nachts, das würde zum Beispiel den Drogenabhängigen helfen. Mehr „niederschwellige Übernachtungsmöglichkeiten“ könnten ebenfalls dazu führen, dass Obdachlose nicht mehr in Einkaufsstraßen nächtigen müssen: „Es müssen dann auch die einen Platz finden, denen er bisher aus rechtlichen Gründen in der Stadt verwehrt ist“, sagt Back.

Etwa 500 Wohnungslose dürften in Dortmund auf der Straße leben. Das hat eine umfangreiche NRW-weite Sozialstudie Anfang dieses Jahres ergeben. „Eine erschreckend große Zahl“, sagt Back. Laut Bastian Pütter vom bodo e.V. hatten die Corona-Lockdowns dazu geführt, dass Wohnungslose vermehrt die City aufgesucht hatten, als die Straßen und viele Geschäft nahezu verwaist waren und andere, den Abstandsregeln folgend, sich zuhause zurückgezogen hatten. Inflation und Energiekrise deuteten inzwischen an, „dass inzwischen auch Menschen mit Wohnung Hilfsangebote wie etwa Suppenküchen aufsuchen“, sagt Pütter.

„Auch Obdachlose haben das Recht, sich in der City aufzuhalten“ - diese „Grundhaltung“ sieht Diakonie-Geschäftsführer Back auch beim Cityring, sagt er. Dort sieht Tobias Heitmann den Test mit dem Sicherheitsdienst als eine Art Notwehr: „Wir möchten nicht die Bösen sein.“ Man reagiere nur auf die Probleme vor der Tür, die überhand genommen hätten. Besseren Ideen stehe man aufgeschlossen gegenüber, sagt Heitmann: „Jeder ist aufgerufen, Vorschläge zu machen, wie sich die Situation vor Ort verbessern lässt.“

>>> Hintergrund:

Auch Stadt Dortmund setzt Sicherheitsdienst ein

Seit Ende Mai setzt auch die Stadt Dortmund einen Sicherheitsdienst ein. Im Stadtgarten - einem Treffpunkt der Drogenszene - soll so unter anderem das Sicherheitsgefühl verbessert werden. Das Projekt läuft bis Ende März 2023. Der Sicherheitsdienst des Cityrings sei mit der Stadt abgesprochen, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Der Stadt sei es dabei wichtig gewesen, „dass der Cityring einen Sicherheitsdienst auswählt, der auf Kommunikation setzt und sich an die Rechtslage hält.“ Zum Thema Schlafplätze für Wohnungslose sagt die Stadt: Die Männerübernachtungsstelle bietet 70 Schlafplätze in Zimmern für zwei bis vier Personen. Die Übernachtungsstelle für Frauen hat 50 Schlafplätze mit Zimmern für zwei Personen. Die Notschlafstelle für junge Erwachsene bietet 20 Betten, für Jugendliche stehen im Sleep In zehn Betten bereit. „Zudem hat die Stadt Dortmund eigens zur Unterbringung der obdachlosen Menschen in ausreichender Anzahl Wohnungen angemietet, die sie diesen im Rahmen des Ordnungsrechts zur Verfügung stellen kann.“

