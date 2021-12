Dortmund: Schüsse bei Hochzeitskorso – vor der Polizei

Mit Schreckschusspistolen (Symbolbild) schossen die Hochzeitsgäste in Dortmund-Eving in die Luft.

Dortmund. Mit vorgehaltenen Dienstwaffen hat die Dortmunder Polizei am Samstag einen Hochzeitskorso in Eving gestoppt. Gäste hatten Schüsse abgefeuert.

Mehrere Zeugen haben der Polizei am Samstag einen Hochzeitskorso an der Hilbckstraße/Westfalenburg in Dortmund-Eving gemeldet. Soweit kein Problem – wenn keine Schüsse gefallen wären.

Als gegen 16 Uhr ein Streifenwagen in Eving ankam, sahen die Beamten es selbst: Zwei Hochzeitsgäste schossen aus einem fahrenden Auto in die Luft. Als die Männer (19 und 24 Jahre) den Streifenwagen sahen, hörten sie erschreckt auf.

Polizisten stellten sich Auto mit Waffen in den Weg

Die Einsatzkräfte versperrten dem Auto den Weg (sicherheitshalber mit gezogenen Dienstwaffen) und baten die Männer auszusteigen. Wegen der vielen Gäste, die teilweise sogar den Einsatz störten und aggressiv wurden, forderten die Polizisten Unterstützung an. Erst dann verließen die 40 verbliebenen Gäste die Straße.

Die Polizei stellte zwei Schreckschusswaffen und Munition sicher. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sich zudem zwei Magazine mit Patronen, in der Jacke des 19-Jährigen steckten weitere Patronen.

Die Polizei stellte Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

