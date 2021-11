Bundespolizei Dortmund: Regionalbahn kracht in Gullydeckel auf Schienen

Dortmund. Unbekannte haben in Dortmund einen Gullydeckel auf eine Bahnstrecke gelegt. Ein Regionalzug krachte hinein, Trümmer flogen 100 Meter weit.

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch in Dortmund einen Gullydeckel auf Bahnschienen gelegt. Ein Regionalzug krachte dagegen und musste anschließend abgeschleppt werden.

Gegen 17.30 Uhr hatte der Fahrer eines Zuges der Linie RB 51 (Westmünsterland-Bahn) kurz nach der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Dortmund eine Notbremsung gemeldet. Sein Zug war in Fahrtrichtung Enschede in einen Gegenstand auf den Schienen gekracht. Wie sich später zeigte, handelte es sich um einen Gullydeckel.

Gullydeckel auf Schienen: Regionalzug war nicht mehr einsatzfähig

Der Betondeckel zersplitterte in Trümmerteile, die noch in 100 Metern um den Unfallort entdeckt wurden, teilte am Donnerstagmorgen die Bundespolizei mit. Während die Trümmer laut Bundespolizei rasch hätten entfernt werden können, um Verspätungen weiterer Züge zu vermeiden, musste die betreffende Regionalbahn nach dem Unfall zum nächst gelegenen Bahnhof abgeschleppt werden: „Sie war nicht mehr einsatzfähig“, teilte die Bundespolizei mit.

Der Gullydeckel lag im Bereich der Rüschebrinkstraße im Stadtteil Alt-Scharnhorst auf einer der Schienen der Strecke zwischen Hauptbahnhof Dortmund und dem Bahn-Halt Dortmund-Kirchderne.

Durch den Aufprall wurde nicht nur der Zug sondern auch die Schiene beschädigt. Zu Höhe des Sachschadens gab es am Donnerstag von der Bundespolizei noch keine Einschätzung. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern und bittet auch um Hinweise von Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800/6 888 000 - oder an jeder Polizeidienststelle.

(dae)

