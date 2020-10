Archivbild: Im August hatte „Querdenken“ schon einmal in Dortmund gegen die Corona_Schutzmaßnahmen demonstriert.

Corona-Pandemie Dortmund: „Querdenken“ will gegen Corona-Regeln protestieren

Dortmund. Trotz kritischer Corona-Lage in Dortmund ruft „Querdenken“ für Sonntagnachmittag zu einer Demo auf. Bis zu 3000 Teilnehmer sind angemeldet.

Die Initiative „Querdenken“ will am Sonntag in Dortmund gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Es seien bis zu 3000 Teilnehmer für eine Kundgebung (14.00 Uhr) und einen anschließenden Demo-Zug durch die Innenstadt angemeldet, teilte die Polizei mit.

Die Stadt hat die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche überschritten. Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 66,5.

Von allen Teilnehmern werde umso mehr die strikte Einhaltung aller Hygiene- und Infektionsschutzregeln erwartet, betonte die Polizei. Man werde konsequent gegen gesundheitsgefährdendes Verhalten einschreiten. Vorgeschrieben seien eine Aufteilung in Kleingruppen mit maximal fünf Personen, Mindestabstände und Mund-Nasen-Bedeckung. (dpa)