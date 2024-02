Dortmund: Porschefahrer überholt rechts und verprügelt Mann

Dortmund. Ein 32-Jähriger ist in Dortmund schwer verletzt worden: Nachdem ein Porschefahrer ihn rechts überholt hatte, wurde er auf der Straße verprügelt.

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am 1. Februar in Dortmund sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18.30 Uhr war der 32-Jährige auf der Rheinischen Straße in Richtung Osten unterwegs. Als er die Fahrspur wechseln wollte, wurde er plötzlich von einem Porschefahrer rechts überholt, wobei es fast zur Kollision gekommen wäre.

Der Porsche-Fahrer (23) hielt daraufhin an der Kreuzung Rheinische Straße/Unionstraße an, stieg gemeinsam mit zwei weiteren Männern aus und forderte den 32-Jährigen zum Anhalten auf. Als der Dortmunder die Männer bat, sich zu beruhigen, schlugen diese auf ihn ein. Er stürzte dadurch zu Boden und wurde dort von einem der Männer gewürgt. Es folgten weitere Schläge und Tritte.

Anschließend flüchteten die drei Männer in ihrem Fahrzeug über die Rheinische Straße in Richtung Wall - und missachteten dabei mehrere rote Ampeln. Der 32-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dritter Täter wird noch gesucht - Zeugen können sich melden

Wenig später kehrte der Fahrer mit dem Porsche zum Tatort zurück. Die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten nahmen den 23-jährigen Dortmunder vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Weil es Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum gab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Zuge der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung konnte ein zweiter Tatverdächtiger ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 18-jährigen Dortmunder. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter dauern noch an. Daher bittet die Polizei nun um Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Mann machen können. Er soll 1,85 bis 1,90 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Er hat lockige Haare und trug eine Cappy.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst melden unter Tel. 0231/132-7441.

